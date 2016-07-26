傳內地漏夜維穩股市 恒指下午反彈升逾700點

經歷近日內地擬加強監管科網股及教育股導致股市急挫後，據報中國證監會昨夜緊急召集投資銀行開會，試圖緩解市場對政府整頓民營教育行業的憂慮，內地官媒亦發文維穩股市，以加強投資者信心。港股今日反彈，升逾700點，中午過後仍然向好，恒指重上26,000點，現升723點，報26,197點，主板成交1,881億元；國指升298點，現報9,369點。

新經濟股及教育股顯著反彈，騰訊(700)現升逾9%，升40.6元，報487.8元；阿里巴巴(9988)升近7%，報195.7元；美團(3690)重上200元，升7.8%，報225元；比亞迪(1211)升近8%，升16.8元，報227.8元。

教育股普遍反彈，新東方(9901)升11.3%，報17.86元；新東方在線(1797)升16.5%，報4.86元；思考樂教育(1769)升38.3%，報2.13元。

(以上股價僅供參考，數字請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

相關專欄：

股價升跌的虛與實

不考慮投資者利益，投資者往後卻步