傳國企收購《南華早報》 路透社引消息指阿里無計劃作出改變

《彭博》早前報道，一家由中國政府持有的企業正在研究收購《南華早報》。對此，《路透社》引述消息，指阿里巴巴沒有計劃改變對《南華早報》的所有權。

《路透社》報道，《南華早報》行政總裁劉可瑞在內部通訊中引述阿里巴巴執行副主席蔡崇信指，關於《南華早報》所有權，從來無任何關於《南華早報》所有權的討論，阿里巴巴亦沒有計劃作任何改變，又指任何謠言或猜測都是沒有根據。

中國科網巨頭阿里巴巴在2015年落實以20.6億港元收購南華早報，惟創始人馬雲去年因為螞蟻金服來港上市事件而受監管，期間有報道指馬雲受到內地當局的壓力，要求剝離其部分媒體資產，包括《南華早報》。

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