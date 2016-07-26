傳大部分員工辭職 26載蘋果日報或明停運

周日剛度過創刊26周年的《蘋果日報》，本周內或停業。保安局長李家超上周引用《港區國安法》，凍結3間與《蘋果日報》有關的公司資金，合共約1,800萬元兩年。壹傳媒創辦人黎智英的顧問Mark Simon向多間外媒透露，蘋果已沒有渠道獲取資金，或於數日內被逼終止營運；董事局昨開會後有共識，以本周五為劃線，若保安局拒絕解凍資金，將於當晚12點關閉網上新聞，翌日出版最後一份實體報紙。不過，昨傍晚有消息指，因大部分壹傳媒員工辭職，蘋果最快或於明天停運。

消息指，壹傳媒已去信保安局，要求解凍蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司3間公司的部分資金，以支付員工薪酬，否則公司欠缺資金營運，若當局拒絕則會上訴至高等法院。

9點半蘋果新聞「最終回」

據了解，《蘋果日報》員工昨獲通知，「鑑於環境險峻」，所有員工如決定辭職毋須再計通知期，可以即時生效，惟需要確保報紙及即時新聞質素，有意者須於昨日5時前通知；如董事局決定本周五停止營運，被遣散員工或可領取多1個月代通知金，「但無人能確保」，而正常辭職者的薪酬則以本月工資為準。

內部通訊又指，管理層的意願「係希望大家風光做到最後」，惟現時風險難測，故由員工自行決定去留，僅希望選擇留守的員工，「做到蘋果的標準，盡力完成工作」，又感謝員工多年並肩。據悉，大部分壹傳媒員工已於昨日辭職，蘋果日報最快或於明日停止營運，而去年起至昨晚製作播放260晚的《9點半蘋果新聞報道》，昨晚亦已播出了「最終回LIVE直播」，頭條為「蘋果日報前途未卜」，高峰時一度有逾15,100人同時於Facebook瀏覽，主播在結束前寄語其餘新聞從業員緊守崗位，捍衛真相，並感謝同事成就一個「回應時代的任務」。

黎智英顧問：有公司存入資金被拒

身處海外、涉違反《港區國安法》被本港警方通緝的Mark Simon，接受外媒訪問時指，蘋果日報原本以為可堅持至本月底，惟沒有渠道取得資金，情況愈發困難，會於數日內被逼終止運作。Mark Simon又稱，公司目前不能透過銀行存取資金，分別有公司嘗試透過銀行向蘋果日報存取資金均被拒絕；他又強調，若非政府凍結公司資金，擁有龐大付費訂閱讀者群支持下，有能力繼續營運，又指公司面對的並非法庭，而是警方國安處。

對於壹傳媒董事會去信保安局，申請要求解凍部分資產，以支付員工薪酬；記者協會呼籲保安局從善如流，以保障數以百位壹傳媒集團員工的勞工權益。保安局發言人則回覆，有關案件已進入法律程序，局方不就事件細節作評論，就有關已凍結財產的申請，保安局長會依法處理。李家超接受傳媒專訪時稱，《港區國安法》落實一年，國家安全風險不似過去嚴峻，現時主力防範軟性宣傳及滲透，包括媒體、藝術等渠道宣揚港獨、危害國家安全的訊息，並指未來會推廣全民國安教育。