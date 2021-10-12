傳奇故事｜英漢中1億頭獎揮霍荒淫 10年敗家終致妻離破產失業 最後竟……

英國男子卡羅爾(Michael Carroll)早年中了970萬英鎊(約1億零290萬港元)樂透(Lotto)頭獎後即花天酒地，酗酒、吸毒、嫖妓、打鬥、醉駕等壞事做盡，妻子離他而去，10年奢華便散盡家財，終破產收場，失業兼無家可歸。但人生轉折……

聲稱曾與4000女子上床

英國《每日郵報》周日報道，卡羅爾2002年19歲時買了1英鎊(約10港元)彩券，中了970萬英鎊樂透累積獎金，之後便過著奢華糜爛的暴發戶生活，常飲酒吸毒狂歡，作風高調、愛炫富，出入跑車代步，常穿金戴銀、一身名牌，又不時富貴度假。更甚者，他生活荒淫，常去召妓，曾聲稱跟4,000名女子上過床，又愛撩事鬥非，出入警署監獄視作等閒。

屢次犯事 出入監倉

報道指，卡羅爾曾因恐嚇鄰居被判禁制令；藏可卡因被判接受戒毒治療，又因違反戒毒令於2004年判監5個月；2006年又因毆鬥判監9個月。

妻子艾特肯(Sandra Aitken)難忍他不忠、玩女人、生活荒唐，2008年終於離婚。艾特肯2009年接受《鏡報》訪問稱，卡羅爾一夜富貴後「以為自己是大明星，高人一等，因為他有錢。常與酒鬼為伍」，花很多錢去買酒、買毒品。報道指，離婚後，他繼續奢華，先後因犯事上庭30多次。

終破產收場

卡羅爾長期揮霍無度，2005年，即中獎後3年，會計師已警告他身家只剩100萬英鎊(約1,000萬港元)，至2013年2月，他終於宣布破產，要申領失業救濟金。最潦倒時，他入住露宿者之家3個月，因「名氣過大」，找不到工作。

卡羅爾其後痛定思痛，到Walkers餅乾生產廠房工作，之後考到牌照，轉到屠場上班。2019年，他遷往蘇格蘭定居，當上礦工，一星期返足7日工。他當時接受《鏡報》訪問稱：「我沒有做錯——這是我一生中以1英鎊換來最好的10年。我不會後悔地回望過去，這是肯定的。」

所謂「柳暗花明又一村」，《Daily Record》引述知情者報道，卡羅爾上周日與前妻艾特肯再結婚，原來兩人數月前重修舊好，相處愉快，不久即再次行禮。兩人育有一女，婚後在貝爾法斯特平靜過活。

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