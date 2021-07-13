傳強生研破產重組逃避爽身粉致癌訴訟賠償

《路透社》引述7名消息人士報道，強生公司(Johnson & Johnson)研究因應爽身粉致癌訴訟牽涉風險，可能啟動破產重組程序，但指公司暫時未有定案。

強生目前面對約3萬宗訴訟，指控其生產了數十年的爽身粉含有致癌物，以致用家患癌，要求其作出賠償。美國最高法院上月裁決，拒絕聆聽強生其中一宗涉及20億美元賠償訴訟的上訴。

消息人士指，強生向原訴代表律師透露，考慮以德克薩斯州的離婚合併法作為破產重組的依據，使其毋須承擔爽身粉訴訟的賠償法定責任，以迫使對方同意和解。消息人士指，強生也考慮以其他機制落實破產重組，但未有定案。

該公司消費產品部門回應稱，對於有關訴訟作出正常的應對措施，沒有對有關情況作出任何具體決定。強生未有回應查詢。

有專家認為，如果強生選擇破產重組，可以逃避承擔較大型的訴訟賠償風險。

滑石粉研究證據各異致結論不同

自上世紀70年代以來，滑石粉用在嬰兒爽身粉和其它美容產品之中。雖然美國食品和藥物管理局(FDA)從2009年到2010年委托有關方面對包括強生公司在內的各種滑石粉樣品進行了研究，並沒有在其中任何一種產品中發現石棉。但有關無石棉滑石粉的不同研究得出的結論不同。由於證據各異，國際癌症研究機構將在生殖器上使用的滑石粉分類為「可能致癌」。