東京奧運｜傳日韓領導人奧運開幕日會面 南韓：仍未落實

日本傳媒報道，首相菅義偉和南韓總統文在寅，將於東京奧運會開幕當天會面。南韓總統府青瓦台則指，仍未落實韓日領導人會面的安排，亦未知文在寅會否出席東京奧運開幕儀式。

日本《讀賣新聞》報道指，首相菅義偉將會在周五在東京奧運會開幕當天，在東京元赤坂迎賓館舉行面對面峰會，並指兩人可能會討論到二戰後的強迫勞動與慰安婦等問題。

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南韓《韓聯社》引述南韓總統府青瓦台指，仍未落實韓日領導人會面的安排，亦未知文在寅會否出席東京奧運開幕儀式，強調文在寅會以舉行會談和取得實質成果為前提訪日。青瓦台又指，知道多數國民反對文在寅出席東京奧運，不過憂慮一旦遵從民意，南韓會走上孤獨道路。

有分析指，青瓦台的說法暗示，不排除文在寅會乘東京奧運之便到訪日本的可能性。如果日韓領導人會面成事，將會是二人首次會面。