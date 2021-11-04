傳真號碼成破案關鍵 海關搗破跨國毒販檢值3億元可卡因

海關去年5月偵破一宗飛機引擎藏毒案，連月調查背後的空殼公司，成功發現船務文件中一個傳真號碼與本地另一間公司相同，追查後鎖定一名女股東，暗中監察下直至近日採取行動，在上水一個凍櫃中檢獲217公斤可卡因，市值約3億元，並拘捕6名涉案人士，年齡介乎30至64歲，另通緝一名在逃42歲本地男子。海關表示，懷疑案件還涉及洗黑錢，涉款1.3億元。

海關毒品調查科高級監督李錦榮表示，去年5月偵破一宗從厄瓜多爾海路入境的飛機引擎藏毒案，當日起出260公斤可卡因，經調查發現毒品集團利用空殼公司，隱瞞涉案人士、資金流向等線索，至近日從空殼公司購買涉案飛機引擎的發票上發現一個傳真號碼，經對比後法線與本地另一間公司相同，並鎖定一名53歲林姓女董事。

上水凍櫃檢217公斤可卡因

海關調查發現，該名女董懷疑利用空殼公司遙距安排貨櫃入口和本地物流，上月鎖定一間從巴西入貨的食品公司，並於上月底在上水一個貨場發現一個凍櫃，有人嘗試利用工具從中取出毒品時，海關隨即展開拘捕行動，並從凍櫃檢獲217公斤可卡因。

案件中海關共拘捕3男3女，年齡介乎30至64歲，包括該名女董事，另通緝一名在逃42歲本地男子。李錦榮表示，兩宗案件涉額逾5億元，相信已重創犯毒集團。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。