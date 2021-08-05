債務危機｜遭標普降評級至CCC 恒大系股價齊挫

盛傳陷入債務危機的恒大(3333)再有負面消息。國際評級機構標普不足兩周，再將恒大、恒大地產及天基控股的信用評級，由「B-」展望下調兩級至「CCC」的負面，並解釋主要原因是恒大的「未償付風險」(Non-payment Risk)正在上升，而且流動性的流失快於此前預期。

標普將恆大評級下調兩級至負面「CCC」，屬垃圾級中較低的等級之一，距離「違約」級僅高出四級。此前惠譽和穆迪也有類似行動。由於投資者和銀行對該集團出現信任危機，標普稱，恆大的融資渠道可能因此遭到擠壓。

恒大系股價齊跌，恒大(3333)跌4.4%，跌0.24元，報5.21元；恆騰網絡(136)跌6.8%，報4.22元；恒大汽車(708)跌約6%，報11.46元；恒大物業(6666)跌近5%，報5.11元。

至於恒指現報26,116點，跌86點，主板成交740億元。

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