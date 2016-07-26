傷後復工｜不應再以短視眼光規劃香港 林鄭相同場合講 「肺腑之言」

特首林鄭月娥上周初於禮賓府跌倒受傷骨折，昨於傷後首日復工出席「時代精神耀香江」、立法會惜別晚宴等多個活動，並再於灼見名家周年論壇講述「肺腑之言」，指過去的政府沒膽沒見識沒條件，中央出手後不應再以短視眼光去香港未來，並揚言爭取15年做好北部都會區。她又指，宣言並非競逐連任的政綱，惟本港未來發展「離唔開融入國家發展大局」，而自己任內與中央政府有非常緊密的合作。

2016年時，林鄭月娥於灼見名家周年論壇演講一篇以八大願景為主題的「臨別贈言」，數周後宣布參選特首。她昨於同一個場合再度演講，先稱並非競選政綱而是「肺腑之言」，指中央政府頒布《港區國安法》及完善香港選舉制度後，本港已回到「一國兩制」的正確軌道，有良好局面為香港作較長遠的願景規劃。

林鄭月娥表示，立法會選舉即將進入提名期，籲有志有能者「係時候要身體力行」，強調並非搞「清一色」或「一言堂」。她又解釋，並非選委出身亦可參與選委會的40個立法會議席，只要取得選委支持就有機會，冀明年迎來有多元聲音的議會。林鄭又稱，受傷讓其得到啟發，即使局面好亦不能掉以輕心，反應更加謹慎，提醒市民處理公務或個人生活均須保持警覺，「咁就會安全大吉」。

紫荊黨考慮參選特首

相同場合下，華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興認為，現時部分諮詢程序過長，建議當局可「拆牆鬆綁」，放鬆土地審批制度，例如縮短部分諮詢期。紫荊黨執行委員伍俊飛則指，正考慮派人參選立法會，以及特首選舉。

另外，多名立法會議員昨於議事廳質詢土地、房屋、北都等政策，發展局長黃偉綸回應時重申，公營房屋數字已於近年大幅提升，亦與運房局合作將生地變熟地。他又指，估計本港於未來20年有能力投放2萬至2.4萬億元基建工程，有信心政府及建造業界有能力應付。

傷後復工｜不應再以短視眼光規劃香港 林鄭相同場合講 「肺腑之言」