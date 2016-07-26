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僱傭條例｜立法會通過法定假期增至17天　麥美娟：心情複雜
59 分前
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僱傭條例｜立法會通過法定假期增至17天　麥美娟：心情複雜
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立法會通過法定假期增至17天，麥美娟形容心情複雜。(資料圖片)

立法會今日三讀通過《2021年僱傭(修訂)條例草案》，將逐步增加法定假期至17天，在2022年起至2030年，分5次由現時12日增至17天，與星期日以外的公眾假期日數看齊，於明年起每兩年加入一天假期，明年佛誕將成為法定假期，至2030年將完成修訂。

勞福局長羅致光表示，政府已充分權衡改善勞工福利及商界承受力，才提議有關修定案，形容做法「平均有序」。他指對條例通過感到高興，條例提供清晰的路線圖和時間表，預料將會惠及超過100萬名打工仔，又感謝整體社會和商界對逐步改善勞工假工作的理解和支持。

相關新聞：僱傭條例｜立法會通過法定假期增至17天　明年起每兩年加一日假

工聯會立法會議員麥美娟在條例通過後見記者表示心情複雜，對勞福界多年來的訴求終於實現感開心，但對進程緩慢感失望，她亦建議和呼籲僱主可提早自行增加僱員的假期。工聯會立法會議員郭偉强就認為，政府指條例平衡了商界和勞工界利益，但認為條例的「平衡點不平衡」，形容勞工界好像在吃一粒苦澀的朱古力。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/僱傭條例｜立法會通過法定假期增至17天　麥美娟：心情複雜-274877
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