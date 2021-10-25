優才書院小學前校長被捕 校方︰純個人行為操守問題

直資學校優才(楊殷有娣)書院小學部前校長聶敏，涉虧空公款逾1千萬元被警方拘捕，正保釋候查。校方昨發聲明強調，學校財政穩健，儲備充足，事件不會影響學校正常運作，亦無礙學校發展。事件純屬涉案人個人行為操守問題，日後聘用高層會更詳加審查，以及建立更完善機制。

教育局回覆指警方正調查案件，不會評論，但強調重視老師專業操守，如果證實有老師嚴重失德，會取消其教師註冊資格。

警方證實今年5月接獲學校代表報案，懷疑有職員在2018年9月至今年4月用虛假理由批出及提取學校款項，涉及約1,060萬元，案件交由將軍澳警區重案組跟進。而該校校董會早前亦向家長發出通告，指5月初發現部分學校單據異常，指聶敏涉嫌違反教職員專業操守，行為失當，財務管理紊亂，初步調查後已交由警方處理，並向教育局報告。聶敏亦承認行為失當，已引咎辭職。

優才書院小學前校長被捕 校方︰純個人行為操守問題