儲糧必買｜零下20度迷路兩個月 幸運男搵到40年前罐頭執返條命

想儲糧有咩推薦？有咩必買？儲糧清單內務必要有的絕對是——罐頭。這個罐頭救人的真人真事，發生在一名45歲俄羅斯男子身上，他在西伯利亞攝氏零下20度的地方迷路足足兩個月，人人都會認為他唔俾熊食咗都凍死，唔凍死都餓死，但他全靠發現了一批40年前的前蘇聯時期罐頭，以此充飢，最終等到以為他「死硬」的救援人員到來，大難不死。

救援人員叫家人「面對現實」 占卜師︰佢未死

育有3名子女的大命男克里沃沙普金(Yegor Krivoshapkin)是位麋鹿牧人，8月時在位於俄羅斯西伯利亞地區東部的薩哈共和國(Yakutia)內失蹤。據報他失蹤的地區有熊及狼出沒，氣溫可低至零下20度。救援人員搜尋多日，完全不見克里沃沙普金的影蹤，遂告知其家人稱「沒有人能在如此環境下存活，請面對現實」，但家人仍心懷希望，據報有占卜師告之家人，指克里沃沙普金會在家中一個重要日子被發現生還。

蘇聯時期救急罐頭埋在雪下

就在救援人員停止搜索後兩星期，克里沃沙普金終於在距失蹤地點190哩外位置，被村民發現，最終由直升機送院，除凍傷外情況良好。據報克里沃沙普金被發現當日，是克里沃沙普金姊妹斯維特蘭娜(Svetlana)的孫兒生日，當時克里沃沙普金正身處一個方便其他牧人使用的帳篷內，裡面留有煮食用火爐，原來克里沃沙普金在雪地裡發現一批在蘇聯時期散布、供迷路麋鹿牧人救急之用的罐頭，才得以活命。

有報道指，今次原來是克里沃沙普金第二次大難不死，他亦曾於2019年因森林大火、濃煙影響視野而迷路，失蹤6周後獲救。

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