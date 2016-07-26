元朗21巴士錢箱接連被撬 兩名怪盜當場被捕

元朗接連發生巴士錢箱被盜奇案，但兩次均「失手」收場。先是上周六凌晨有人闖入9輛巴士盜竊錢箱，疑犯當場被斷正，今日凌晨再有怪盜闖入12輛巴士盜竊錢箱，同樣被警員當場拘捕。兩名涉案男子年齡分別為32歲及29歲。警方成功起回相關失物及犯案的工具，涉及的金額仍在點算中。

最新一宗發生在今日凌晨3時23分，警方接獲九巴職員報案稱，在東匯路錦上路站公共運輸交匯處及屯門兆康苑巴士總站，先後有一輛客貨車駛入兩個巴士站，並有男子闖入停泊在站內的巴士，懷疑他盜竊巴士錢箱。

警員接報趕到現場，成功在十八鄉交匯處截獲該輛客貨車，並以涉嫌「車內盜竊」拘捕涉案29歲男子。警方經調查後，發現兩個車站共有12輛巴士的錢箱被撬。

上周六另有9輛巴士被撬錢箱

至於前日的案件，案發於凌晨約3時，警方接獲巴士站的職員報案稱，在元朗朗屏站公共運輸交匯處有可疑男子圖謀不軌，警員到場後截獲該名男子。警方當日經初步調查發現，共有9輛巴士遭盜竊，其中6輛巴士錢箱被掏空，警員在該名男子身上檢獲約5,000元贓款，並以「車內盜竊」將涉案32歲男子拘捕。

網上「獲聘」為錢箱收集員

案件交由元朗警區刑事調查隊第5隊跟進。根據深入調查，警方初步相信兩名涉案男子均於網上兼職網站，被招攬成為錢箱收集員。其後，有人向該兩名男子提供工具及巴士停泊地點資料，並指示該兩名男子盜去巴士錢箱，並相約在及後時間交收。

警方呼籲市民於網上求職的時候，要清楚了解工作的性質及內容。如果覺得可疑，應該先行求證及向警方舉報，提防誤墮法網。警方提醒，「盜竊」屬於嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁10年，切勿以身試法。

九巴嘉許揭發事件員工

九巴表示，今早清晨約3時，九巴職員在東匯路錦上路站巴士站巡查時，發現一名形跡可疑男子將巴士錢箱抬上貨車，於是報警處理。警方其後在十八鄉交匯處截停該貨車，拘捕該名涉案男子。對於最近兩宗盜竊案中，負責巡查的同事均及時發現罪案發生，九巴表示嘉許。九巴一向關注有不法之徒覬覦巴士設備，有足夠措施和機制阻止盜竊案件，呼籲切勿以身試法。