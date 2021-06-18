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元朗721案四白衣人求情 法官：做壞事有報應
2 小時前
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721事件元朗暴動白衣人報應
元朗721案四白衣人求情 法官：做壞事有報應
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法官認為，白衣人與被襲市民武力不對等。

港鐵元朗站於2019年7月21日晚有大量白衣人襲擊市民，8名涉案男子被控暴動、有意圖傷人等罪，兩人認罪、5人罪成、一人脫罪。綽號「飛天南」的吳偉南、林觀良等4名被告昨於區域法院求情，辯方律師指吳於案發時被襲倒地，惟法官葉佐文表示沒有證據反映吳被擊中暈倒，反指吳做壞事「都有一定報應」，又直指另一被告案情嚴重「唔會輕判」。案件押至下周四判刑。

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葉佐文

次被告黃英傑求情時指，自己於案中角色較輕，即使事發時被擲水樽，亦沒有作出順手抛回這類暴力行為，而且在錄口供時合作，已承認部分案情。葉官認同黃於案中只有鼓動並沒動手，覺得對方並非一個壞人，毋須負最大責任，惟質疑黃只承認簡單案情，「好合作就會認罪啦」。


被告完全喪失理智
第三被告林觀良的代表律師求情時表示，林只是一時衝動，已第一時間認罪，3名牧師亦認同其還柙時的更生態度，並代林向受害人致歉。葉官認為林於月台的襲擊非常嚴重，「人哋都走啦，仲打」，雙方武力不對等，有雨遮被打爛，「完全好似喪失理智」；他形容市民好有勇氣，惟案發景象令人傷心，會考慮判處高刑期。

至於第八被告蔡立基的求情則指其孝順父母，案底亦是很久以前的事。葉官指，不覺被告原本很壞，惟當晚行為與正常人有距離，完全解釋不到為何襲擊不認識的人，並指受襲市民在元朗站出現，不等如去被告家的附近，不易找到理由輕判。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/元朗721案四白衣人求情-法官：做壞事有報應-275799
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