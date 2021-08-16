元朗721白衣人案｜「華記」街站自稱「我有份打」 87歲老翁涉暴動被捕

警方早上在元朗拘捕一名87歲男子，涉嫌「參與暴動」及「串謀有意圖而傷人」，現正被扣留調查。消息指，被捕男子是日前在「華記」街站，聲稱自己在前年721元朗白衣人襲擊市民中「我有份打」人的老翁。

721元朗白衣人暴動案上月底宣判，上周五建制KOL、人稱「華記」的楊官華與「珍惜群組」李壁而，於在元朗擺設街站支持案中的被告，當日一名老翁接受「華記」訪問時自爆當日：「我有份打」，華記見狀即稱「大佬唔好咁啦」，其後又著老翁回家，指「呢單嘢暴動㗎，冇咩你行開」，而在旁的李壁而則稱：「大家睇唔睇到，連個老人家都識守護家園，唔通你拉佢呀，你哋(反修例示威者)嚟(元朗)撩事鬥非，嚟到我哋門口。」老人續稱：「無錯！入我哋村喎，我梗係打啦！」

相關新聞：

元朗721白衣人案｜團體擺街站冀平反暴動案 老翁發言自稱「有份打」

元朗721白衣人案｜3被告提上訴 鄧英斌蔡立基上訴獲許可

元朗721白衣人案｜7人暴動罪成判囚3年6個月至7年