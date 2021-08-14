元朗721白衣人案｜多一白衣男被控暴動提堂 還柙下周四再訊

前年7月21日元朗白衣人襲擊事件，再多一名白衣男子被落案控告暴動，他今日在沙田裁判法院提堂，獲准毋須答辯，押後至下周四下午於粉嶺裁判法院再訊，以待警方進一步調查及安排認人手續。被告無保釋申請，期間須還柙警方看管。

昨返港被捕 涉持藤條襲擊他人及乘客

63歲被告程偉明由警車押送到法院，他報稱無業，去年6月離港，周五經深圳灣回港時被警方拘捕，控告參與暴動及串謀有意圖而傷人兩項罪名。

案情指前年7月21日晚，被告涉嫌在港鐵元朗站連同不少於50名、多數身穿白衣的人聚集，被閉路電視拍攝到以藤條襲擊他人及乘客。

721元朗站襲擊事件發生至今逾兩年，警方合共拘捕64人，當中有49人是白衣人，其中7人早前罪成，分別被判囚3年至7年不等，當中最少3人申請上訴。

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