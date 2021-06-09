元朗721白衣人案｜涉披露警員受查 林卓廷將親自作供排期12月開審

立法會前議員林卓廷涉向公眾披露721元朗白衣人事件調查者身分，被廉署以三項披露受調查人身分罪起訴。案件今日於東區裁判法院預審，辯方透露林卓廷將親自作供。案件排期12月1日開審，料審六天，林卓廷期間須繼續還柙候審。

辯方稱，將不會爭議林卓廷曾披露內容，控辯雙方已簽署同意案情，但將爭議披露內容是否受《防止賄賂條例》規限，以及有否合理辯解，屆時林卓廷將親自作供，另外會傳召三名辯方證人，及呈堂約三段新聞片。控方則指，可能會爭議片段的真確性及相關性。

涉披露游乃強受查

43歲被告林卓廷，控罪指稱他涉嫌分別於2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，明知或懷疑有被指稱或懷疑已犯《防止賄賂條例》第II部所訂罪行的調查正在進行，無合法權限或合理辯解，向公眾或部分公眾披露該項調查中一名受調查人的身分，即時任元朗區助理指揮官、現任新界北總區刑事部警司游乃強。

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