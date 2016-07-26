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光城者案三人涉違國安法
2 小時前
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光城者浸大港區國安法香港警察恐怖活動
光城者案三人涉違國安法

「光城者」9名成員本周一涉策劃炸彈恐襲被警方國安處拘捕，當中3名中學生，包括17歲何裕泓、19歲歐文及15歲男童昨被落案控以違反《港區國安法》的恐怖活動罪，並於西九龍法院提堂，3人不准保釋，案件押後至9月1日再訊。案件由國安法指定法官兼總裁判官蘇惠德主理。
 

控罪指，3人於6月6日至7月5日期間，在香港串謀及與其他人串謀，為脅迫中央政府或特區政府，或威嚇公眾，以圖實現政治主張，組織、策劃、實施、參與實施或威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸，縱火，破壞交通工具或交通設施，或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或者安全。


其餘5名被捕男女獲准保釋候查，須於8月中旬向警方報到。案件繼續由國家安全處人員跟進調查。就被捕者中包括一名浸大行政人員，浸會大學昨證實一名職員被捕，校長衞炳江昨發信給員工及學生指，已即時暫停被捕職員職務，校方會全力協助警方調查，又指恐怖主義和暴力嚴重威脅市民安全，甚至社會和國家的安寧和秩序，大學強烈譴責有關行為，強調大學成員亦必須守法。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/光城者案三人涉違國安法-274945
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