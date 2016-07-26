光城者案｜控方暫不將3案合併 7被告還柙12月再訊

警方國安處上月拘捕組織「光城者」中14人，涉意圖利用土製炸藥發動恐怖襲擊，早前已起訴當中6人，昨再起訴一名18歲少女。案件今日於西九龍裁判法院提堂，控方申請各被告毋須答辯，待警方繼續調查，而且暫時不會將案件合併，獲《國安法》指定法官、署理總裁判官羅德泉批准。案件押後至12月17日再訊，當中3名被告今日有保釋申請，遭裁判官駁回，所有被告須還柙懲教看管。

7名被告被警方分三次起訴，首兩案已於上月7日及15日提堂。控方稱，由於警方需時調查，暫不打算將三案合併。被告分別為今日首次應訊的18歲中五女學生蘇穎貞，以及早前已被起訴的17歲中三男學生何裕泓、19歲中四男學生歐文、15歲陳姓中三男學生、18歲中六女學生郭文希、24歲司機陳凱量及15歲羅姓中四男學生，分別被控一項串謀恐怖活動罪。

光城者計劃針對海底隧道等設置炸彈

被捕「光城者」成員涉嫌租用賓館房間製造炸彈，並計劃向海底隧道、鐵路、法庭等公共設施施擊，意圖造成人命傷亡。警方於賓館檢獲微量原材料、製造工具及小量炸藥，另檢獲氣槍、頭盔、盾牌及約8萬港元現金等，以及一本行動指南，內容詳細列明行動計劃、時間及地點等，更提及「香港獨立」訴求等字眼。控罪指，他們於2021年6月6日至7月5日期間，在香港與其他人串謀，為脅逼中央人民政府或香港特別行政區政府，或者威嚇公眾以圖實現政治主張、組織、策劃、實施、參與實施或者威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施、或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或安全。

相關新聞：

警拘「光城者」9成員 涉策劃炸彈恐襲 包括6中學生及浸大職員

光城者案｜3中學生不准保釋押至9月1日再訊 浸大證該校職員被捕

土製炸彈案 警國安處再拘5人 消息指包括光城者兩金主

其中1人需留醫 光城者案再多3人遭起訴

光城者案｜再多1名17歲女生被起訴 涉串謀恐怖活動明午提堂