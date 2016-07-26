光城者案｜消息：警起訴15歲男生擬放炸彈 其餘4人將獲保釋候查

警方國安處昨於全港多個地方拘捕5人，涉與「光城者」擬設炸彈案有關，年齡介乎15到37歲，涉嫌「串謀策劃恐怖活動罪」。消息指，警方今日將落案起訴其中一名15歲姓羅男學生，疑收錢放炸彈，最快明日提堂；其餘4名被捕者獲准保釋候查。

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其餘4人包括37歲林姓男子，任職英皇集團物業部經理，和17歲姓楊女學生懷疑為光城者「金主」，提供數萬元款項給同夥放置炸彈；另外2人為19歲姓鄭男學生疑收錢放炸彈，以及28歲姓黃男地盤工，疑協助購買爆炸物料。

至今拘14人

國安處今次行動，是繼本月初拘捕9人後，再就「光城者」疑設炸彈案作出拘捕，同案被捕人數增至14人。早前被捕9人中，3名15至19歲中學生已被落案起訴違反《港區國安法》串謀恐怖活動罪，案件押至9月再訊，其餘6人獲准保釋候查。