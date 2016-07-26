光城者案｜7成員被控串謀煽動顛覆 押11月中區院答辯

警方國安處拘捕組織「光城者」中最少15人，其中7人涉今年內多次擺放街站派發宣傳單張及發表言論，被控串謀煽動他人實施顛覆國家政權。案件今日(3日)於西九龍裁判法院處理交付區域法院程序，署理總裁判官、《港區國安法》指定法官羅德泉批准控方申請，將案件押後至11月18日在區域法院審理，當日被告需要答辯。

其中一名17歲被告蔣周政儒申請保釋，遭羅官拒絕，全部被告須繼續還柙候訊。

7名被告依次為16歲中六男生阮嘉謙、20歲男倉務員蔡永傑、15歲女生、16歲中四女生梁瀜允、25歲男售貨員陳右津、16歲中五男生蔣周政儒，及18歲中六女生郭文希。控罪指，他們於今年1月10日至5月6日期間，在香港一同串謀和與其他人串謀，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的根本制度，及推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

本案其中一名被告郭文希，與光城者另外6名成員，涉意圖利用土製炸藥發動恐怖襲擊，被控串謀恐怖活動，案件於12月17日在區域法院再訊。

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