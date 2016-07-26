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光城者案｜7成員被控串謀煽動顛覆　押11月中區院答辯
1 小時前
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光城者案港區國安法西九龍裁判法院串謀煽動他人實施顛覆國家政權
光城者案｜7成員被控串謀煽動顛覆　押11月中區院答辯
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光城者7成員被控串謀煽動顛覆，押11月中區院答辯。(資料圖片)

警方國安處拘捕組織「光城者」中最少15人，其中7人涉今年內多次擺放街站派發宣傳單張及發表言論，被控串謀煽動他人實施顛覆國家政權。案件今日(3日)於西九龍裁判法院處理交付區域法院程序，署理總裁判官、《港區國安法》指定法官羅德泉批准控方申請，將案件押後至11月18日在區域法院審理，當日被告需要答辯。

其中一名17歲被告蔣周政儒申請保釋，遭羅官拒絕，全部被告須繼續還柙候訊。

7名被告依次為16歲中六男生阮嘉謙、20歲男倉務員蔡永傑、15歲女生、16歲中四女生梁瀜允、25歲男售貨員陳右津、16歲中五男生蔣周政儒，及18歲中六女生郭文希。控罪指，他們於今年1月10日至5月6日期間，在香港一同串謀和與其他人串謀，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的根本制度，及推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

本案其中一名被告郭文希，與光城者另外6名成員，涉意圖利用土製炸藥發動恐怖襲擊，被控串謀恐怖活動，案件於12月17日在區域法院再訊。

相關新聞：

光城者案｜控方暫不將3案合併　7被告還柙12月再訊

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/光城者案｜7成員被控串謀煽動顛覆　押11月中區院答辯-291434
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