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克服疫情 東京奧運圓滿落幕 奧運2024年巴黎見
1 小時前
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東京奧運閉幕巴黎奧運巴赫
克服疫情 東京奧運圓滿落幕 奧運2024年巴黎見
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聖火緩緩熄滅標誌東奧結束。
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會場上方展示日文「多謝」的拼音ARIGATO。(路透社、美聯社)

因新冠肺炎疫情延遲一年舉行、為期17天的東京奧運昨閉幕，國際奧委會主席巴赫致辭時恭賀得獎運動員，並指疫情下今屆奧運成歷來後勤工作最富挑戰的一屆，得到很多人的團結和鼎力支持才能舉行。他感謝各國運動員、日本義工及日揆菅義偉等日本官員的努力和犧牲，是大家合力令東奧成功舉行，「我們合力完成了」(We did it together)。殘奧會緊接著在本月24日至9月5日東京舉行，香港派出24名運動員出賽。
 

閉幕禮在東京的新國立競技場閉門舉行，主題是「World We Share」(我們共同的世界)，疫情關係各國運動員不能出外遊覽，會場模擬周末的東京公園，有人跳舞、跳繩和踢足球等，讓運動員感受一下。各地代表隊派出一人持旗入場，港隊代表是在空手道女子個人形銅牌得主劉慕裳，之後各國運動員接著進入會場。

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空手道女子個人形銅牌得主劉慕裳是港隊閉幕禮的持旗手。
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會場以日本公園為背景，讓比賽期間不能外出的運動員感受日本文化。
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閉幕禮上有傳統的日本舞表演。

一輪表演後，奧運五環旗徐徐降下，由東京都知事小池百合子交給巴赫，再由後者轉交給下屆主辦城市巴黎的市長伊達爾戈。法國其後發放逾8分鐘片段，當中包括法國總統馬克龍與民眾站在巴黎艾菲爾鐵塔上，讀出奧運新格言「Faster, Higher, Stronger - Together」(更快、更高、更強──更團結」。

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巴黎市長伊達爾戈接過五環旗。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/克服疫情-東京奧運圓滿落幕-奧運2024年巴黎見-279481
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