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免檢急煞 突有確診叫停珠海通關 澳門48小時全民檢測
2 小時前
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免檢急煞 突有確診叫停珠海通關 澳門48小時全民檢測

澳門居民原定昨午起可以入境珠海免隔離14天，惟昨晨因驗出一名內地裝修工人確診，有限度通關安排突泡湯。澳門衛生局長羅奕龍指，確診人士有在社區活動，昨晚起進行全民檢測，目標在明晚9時前完成檢測，以確定沒有隱形傳播鏈。
 

當局公布，確診的46歲外地男裝修工居於珠海斗門，每日往返澳門和珠海，上月26日抵澳門後未有返回斗門住所，期間曾租住澳門英皇酒店、金沙酒店及維多利亞酒店，也多次到過海立方賭場。他在上月28及30日兩次核酸檢測呈陰性，昨經核酸檢測結果為陽性，患者沒有任何徵狀，並於今年6月已完成接種兩劑國藥新冠疫苗。至昨晚，該確診者的52歲內地同事，以及1名越南外勞也檢測呈陽性，現共3人確診。

羅奕龍昨宣布，昨晚9時開始啟動澳門居民及逗留當地人士的全民檢測，所有民眾需預約到全澳41個、24小時運作的核測站接受檢測，紅碼人士則須到仁伯爵綜合醫院(山頂醫院)檢測。

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確診裝修工人曾入住英皇酒店，當局已將酒店列封鎖區。(新華社)
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仍有本地感染的黑龍江哈爾濱，部分區地區昨繼續全民檢測。 (新華社)

黑龍江哈爾濱仍有本地確診

由於免隔離的有限度通關突叫停，有約百人近中午在關閘外等候進入珠海，需在場警員解釋安排。至於逾千昨晨到澳門上學的跨境學生頓時有家歸不得，當局已為超過300名滯留學童安排食宿。

至於內地疫情方面，前日共錄27宗確診，包括1宗在黑龍江哈爾濱的本地病例，其餘26宗輸入個案，以雲南(7宗)最多。另外，台灣連續5天沒有本地個案，只有5宗輸入確診及1宗死亡病例。
 

免檢急煞 突有確診叫停珠海通關 澳門48小時全民檢測

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/免檢急煞-突有確診叫停珠海通關-澳門48小時全民檢測-287364
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