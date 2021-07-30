免費活動｜IET 150周年嘉年華 攤位遊戲推動STEM教育

工程及科技學會(IET)成立150周年，為推動STEM教育文化，香港IET分會將於本月14日至15日(周六及周日) 於香港科學園舉辦為期兩天的150周年嘉年華。今年活動以「新的開始 - 對科技.未來的展望」為主題，舉辦多個以科技為主題的展館、免費工作坊、攤位遊戲、分享會及論壇，並透過一連串活動，以創新有趣的學習方式提起大家對STEM的興趣和認識，促進社會的創新科技發展，培育更多年輕人才，進一步在社區推廣創科文化。



重點活動包括IET 150周年EngTalks國際論壇及研討會、女工程師講座分享、5米高大型LED互動遊戲區，以及攤位遊戲及親子工作坊。據悉，大會設有不同以STEM為主題的益智攤位小遊戲如電流棒闖關、小型搖控車比賽、射擊、摩斯密碼遊戲、VR體驗、工程施工體驗攤位、STEM機械人工作坊及一系列人工智能體驗活動等，更設有面部彩繪及人型公仔打卡位，適合小朋友、青少年及家庭參加，讓大家玩樂之餘更可深入了解如何應用創新科技於日常生活，參加者更可收集印花換領糖果及贏得豐富禮品！



「IET 150周年科技嘉年華」所有活動費用全免，部份活動須預先登記。