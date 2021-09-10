免費避孕｜法國明年起擴展至25歲以下女性

法國政府宣布，明年起為所有25歲以下女性，提供免費的避孕措施，確保年輕女性不會因為負擔不起，而停止採取避孕。法國現時為18歲以下女性，免費提供避孕措施，明年1月1日開始會擴展至25歲以下。有關計劃每年開支涉及2,100萬歐元，計劃涵蓋避孕藥、子宮內避孕器、避孕貼片，以及其它類固醇荷爾蒙避孕方式，前往避孕諮詢門診亦屬免費。

衞生部長：倘因太昂貴不避孕 是不可容忍

衞生部長Olivier Veran表示，多項調查顯示，年輕女性使用避孕措施的數字下跌，主要是財政原因，若果女性是因為覺得太昂貴，作出不避孕的選擇而無法保護自己，是不可容忍。有組織歡迎當局的決定，認為高昂的醫療和避孕費用，阻礙一些女性取得控制自己生命和身體的權利。

有關政策是法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)政府為促進女性權利，及減輕青年貧困而採取的系列措施之一。當地有分析認為，新政策公布的時間，正好是總統馬克龍準備明年大選爭取連任。德國、比利時、荷蘭和挪威等歐洲國家也有為青少年提供免費避孕服務。