兒時患睡眠窒息增高血壓風險 中大專家提醒家長注意這些徵狀

全港有約5%兒童患有阻塞性睡眠窒息症，香港中文大學醫學院一項研究發現，兒童患有輕度睡眠窒息症，長大後出現高血壓的風險增1.5倍；若患中度至嚴重睡眠窒息症，出現高血壓的風險更增2.5倍。

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該項研究為期長達10年，追蹤243名兒童，為他們作「夜間多導睡眠電圖檢查」及24小時血壓監測，其中近100名有輕度至嚴重睡眠窒息症，血壓較其他同齡學童高，而長大後出現高血壓的情況亦高出1.5至2.5倍。

專家：留意鼻鼾夜汗等症狀

中大醫學院兒科學系研究助理教授歐俊廷表示，正常情況下，睡眠時血壓會比清醒時低10%至15%，但阻塞性睡眠窒息症患者血壓較常人高，尤其在睡眠時。中大醫學院兒科學系系主任李民瞻則指，打鼻鼾、夜汗、睡眠時張開口呼吸都是常見的睡眠窒息症狀，其他症狀包括日間專注力不足、渴睡、過度活躍及行為問題，但容易被家長忽略，籲多加注意。