入境措施 暫未確定新外傭酒店 港與泰馬商針紙認證

本港連續15日沒有本地感染，昨增1宗打齊兩劑新冠疫苗的輸入個案。疫情持續緩和，不少立法會議員都關注入境政策，政府指近期正與泰國和馬來西亞等高風險國家，展開接種紀錄認證的商討工作，讓當地港人回港。至於外傭來港檢疫安排，當局指開放竹篙灣後合共提供近1,200個單位，又指暫未能確定第二間外傭指定酒店。

昨錄得的唯一確診，是上周從希臘抵港的32歲女子(#12114)，她是前日確診39歲男子(#12113)的同行人士，兩人均已打齊兩針復必泰疫苗和驗到抗體陽性，初步確診則少於5宗。本地疫情趨穩定之時，當局仍嚴守「外防輸入」的策略，其中從高風險地區返港的香港居民，須持有獲港府認可的疫苗接種紀錄證明。

食物及衛生局長陳肇始昨在立法會回應議員時，指正與一些證明未獲世衛認可的國家，展開紀錄認可安排的商討，包括泰國和馬來西亞等東盟國家。她提到，泰國的疫苗接種計劃由政府統籌，認為安排相對較簡單。



田北辰倡與內地局部通關

實政圓桌田北辰認為，現今疫情應具足夠條件向廣東省提出「局部通關」，希望政府可接納並落實建議，之後按情況再逐步擴展。他提議，申請者須打齊兩針、有足夠抗體、過去一個月內無外遊及持陰性檢測結果，其間亦要申請有效期兩周的「粵港健康碼」。此外，陳肇始昨透露會與創新及科技局商討有關本港「健康碼」的議題。

另外，外傭檢疫酒店房間供不應求，政府宣布最快月底開放竹篙灣檢疫中心。勞工及福利局長羅致光稱，屆時合共可提供1,189個單位，相信入住率達八成已很理想，惟強調不可能開放竹篙灣所有單位，要預留足夠單位予有需要人士檢疫。對於竹篙灣較荃灣絲麗酒店便宜，他未有正面回應會否引來已預約酒店的僱主不滿，僅指每當找到可檢疫地方就會盡早公布，並透露原訂本月提供的第二間指定酒店，尚未在價格和財務取得可接受的安排，故暫未能確定選址。