入境處文書助理起底案判囚45個月 警方及私隱專員歡迎裁決

時任入境處文書助理利用工作之便，於前年9月起長達一年，在未獲授權下，涉使用入境處電腦，取得官員及警員等215人的個人資料，傳予通訊程式Telegram的「起底」群組，她早前承認藉公職作出不當行為罪，法官以6年監禁為量刑起點，認罪減刑後判處被告監禁48個月，基於求情理由減刑至45個月。

區域法院法官陳廣池在判刑前要求被告，在庭上讀出父母求情信的末段，其父母指她只是為了虛擬世界的成功感而犯案，現在她已知道自己行為對社會造成的傷害。法官向被告提到正是網上世界「虛無縹緲成功感，令你身陷囹圄」，希望被告深刻反省。

法官形容行為是網絡恐怖主義

法官在判刑時再重申，被告行為是網絡恐怖主義，犯下嚴重罪行，影響自身及215名事主，事主的個人資料會在網絡世界流竄，遍及全球，形容猶如核幅射般長存網絡虛擬世界內。

法官亦列舉的8大嚴懲原因，包括2019年香港正值動盪之際，被告串謀2個起底群組要脅迫及打擊警隊及社會人士的反暴能力，動搖執法機構軍心；被告身為公職人員，行為違反誠信；被告並非被動接收指示，曾提議「玩」目標人士。被告行為比過往單純為個人利益的案例，目的更廣闊歹毒。

被告參與起底，涉及黑材料永久流傳，更可能被其他不法之徒用作詐騙行為；案中215人受害，人數不少，會飽受心理烙印和恐懼；被告行為亦非單純起底，目的針對執法及司法人員為打擊士氣，以網絡上恐怖主義行為心理戰動搖軍心，流傳的資料也令更多人參與起底，構成疊加的乘數效應，增加敵視，加深起底禍害。法官坦言一旦警隊真的「解散」，後果不言而喻。

被告落網後 被起底的人數銳減9成

警方歡迎法庭裁決，網罪科科技罪案組警司譚威信指，被告作為提供資料一方，刑責較發布者重，相信判刑能帶來阻嚇作用。他透露，自被告被捕後，警方統計發現，被起底的人數大幅下跌九成。

私隱專員：「起底」案中判刑最重

個人資料私隱專員鍾麗玲歡迎法庭裁決，並指「今次是涉及「起底」的案件中判刑最重的案件。「起底」行為可以帶來非常嚴重的法律後果，網絡世界並非無法可依，我再次呼籲市民切勿以身試法。」

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