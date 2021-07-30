入黨37年「從未對黨忠誠老實」 江蘇政法委前書記王立科被「雙開」

中紀委國家監委網站今早通報，對嚴重違紀違法的江蘇省委前常委、政法委前書記王立科，作出開除黨籍和公職(雙開)處分。上海「澎湃新聞」指出，通報以「從未真正樹立理想信念，從未對黨忠誠老實」形容王立科，極為罕見，即是說，王立科自1984年12月入黨後，37年來都對黨不忠。有內地網民諷刺，「三十年對黨不忠誠換來了副部級」，亦有網民直言，「誰提拔他的？應該一同追究責任」。

「主動投案」但「處心積慮對抗組織審查」

根據通報，王立科除了「從未對黨忠誠老實」外，還在政治上毫無原則，喪失「四個意識」(政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識)，參與在黨內搞團團夥夥，為謀求個人職務晉升大搞政治投機、攀附貼靠，並處心積慮對抗組織審查。去年10月，中紀委國家監委曾通報，王立科是「主動投案」，但今次通報中，並無出現如其他主動投案官員一樣的「主動投案、如實交代違紀違法問題」表述。

賣官鬻爵 嚴重破壞公安系統政治生態

此外，今早的通報強調，王立科無視中央八項規定精神，特權思想嚴重，生活奢靡腐敗，違規長期佔用公用車和辦公用房，且「長期安排多名公職、現役人員為其及家人提供服務」；在組織函詢時不如實向組織說明問題，篡改、偽造個人檔案，賣官鬻爵，嚴重破壞任職地區政法系統，特別是公安系統的政治生態。

大搞錢色權錢交易 做黑惡勢力保護傘

通報又批評，王立科縱容、默許親屬利用其職權謀取私利，腐化墮落，大搞錢色交易；貪婪妄為，為謀取不正當利益向他人賄送巨額財物，肆無忌憚大搞權錢交易，利用職務便利在企業經營、貸款辦理、職務調整等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物，長期為黑惡勢力充當「保護傘」。

通報指，王立科嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、行賄犯罪等，且在黨的十八大後不收斂不收手，性質特別惡劣，情節特別嚴重，應予嚴肅處理，除了雙開，所涉犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。