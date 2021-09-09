內地上月通脹0.8% 豬價續跌 官員籲多買多食豬肉

內地上月居民消費價格指數(CPI)按年漲0.8%，低於市場預期，漲幅比前月回落0.2個百分點，其中食品價格跌4.1%，食品當中豬肉價格大跌44.9%，跌幅擴大1.4個百分點。按月計，上月CPI漲0.1%，漲幅比前月回落0.2個百分點，其中食品價格由跌0.4%轉為漲0.8%，主要是鮮菜和雞蛋價格受多地零散疫情、暴雨及高溫影響，分別上漲8.6%及8.4%，漲幅分別擴大7.3及7.4個百分點；豬肉供應持續增加，價格繼續下降1.4%，但降幅比上月收窄0.5個百分點。

多地豬肉跌至每斤10元

官媒《人民日報》旗下《中國基金報》報道，儘管中秋、國慶雙節臨近，多個城市豬肉價格都未見反彈，北京東四環一家超市的豬肉更全線減價，其中豬前腿肉由每斤19元( 人民幣，下同)降至12元，五花肉由50元減至25元。江西南昌市場上的豬肉價格，基本上每斤10元左右，「原本買一斤的錢現在能多買半斤」。浙江台州某超市的豬前腿肉，每斤只需8.99元，有消費者直言「比我印象裡的肉價便宜多了」。

豬業巨頭牧原賣得多賺得少

報道指，由於供過於求，豬價斷崖式下跌，12家上市豬企的2021年半年報都顯示，淨利潤按年下滑，其中5家更錄虧損，佔近四成。五家「養豬大戶」溫氏股份、牧原股份、新希望、正邦科技及天邦股份之中，僅牧原無虧損，但從上月銷售情況來看，牧原恐也支撐不住。牧原上月生豬銷量按年增長50%，但銷售收入42.34億元，按年跌30%，創近一年新低，主要原因是生豬銷售價格由去年同期的每公斤34.47元降至目前的13.92元，降幅高達60%。

報道引述分析人士稱，豬價跳水主要原因是生豬存欄恢復超出預期，目前存欄基本恢復至非洲豬瘟前水平，但消費端表現卻不盡如人意，相信是非洲豬瘟期間出現「蛋白替代」，令豬肉消費未能恢復非洲豬瘟前水平，加上餐飲業今年整體表現較差，導致集中消費量下降，低豬價對促進居民消費效果有限。

第二輪中央儲備肉收儲工作啟動

報道又指，國家發改委已聯合多個部門在上周啟動第二輪中央儲備肉收儲工作，並督促指導各地加強工作力度，及時展開地方儲備肉收儲工作。農業農村部副部長馬有祥更曾在上周三表示，豬肉價格近期下跌得非常快，「希望大家趁這個機會多吃豬肉、多買豬肉」。

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PPI按年漲9.5%創13年新高

上月工業生產者出廠價格指數(PPI)方面，國家統計局指，受煤炭、化工和鋼材等產品價格上漲影響，上月工業品價格按年和按月漲幅均有所擴大，其中按年漲9.5%，漲幅較前月擴大0.5個百分點，並創2008年8月以來新高；按月漲0.7%，漲幅比前月擴大0.2個百分點。

按年計，主要行業中，煤炭開採和洗選業、黑色金屬礦採選業、石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業、化學原料和化學製品製造業、化學纖維製造業價格漲幅，介乎21.8%至57.1%之間，合計影響PPI上漲約7.9個百分點，超過總漲幅的八成。

按月計，主要行業中，受需求旺盛加上供應整體偏緊影響，煤炭開採和洗選業價格上漲6.5%；前期原油、煤炭等價格上漲較多，推動國內中下游行業價格繼續上漲，其中化學原料和化學製品製造業價格上漲1.9%，漲幅擴大1.1個百分點。另受近期進口天然氣價格快速上漲帶動，國內燃氣生產和供應業價格上漲1.7%，漲幅擴大1.5個百分點。