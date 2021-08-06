內地上月通脹1% 豬肉價格跌幅達43.5%

內地上月居民消費價格指數(CPI)按年漲1%，漲幅較前月回落0.1個百分點，其中食品價格下降3.7%，當中又以豬肉價格降幅最勁，達43.5%；淡水魚價格漲30.9%，漲幅回落2.6個百分點，雞蛋和食用植物油價格分別漲18.3%和9.5%。非食品價格漲2.1%，其中工業消費品價格漲2.8%，漲幅擴大0.3個百分點，當中汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲25.4%、28.2%和13.5%；服務價格漲1.6%，漲幅擴大0.6個百分點，當中飛機票、賓館住宿、旅遊和裝潢維修費價格分別上漲53.5%、8.1%、7.8%和3.9%。

按月計，上月CPI由下降0.4%轉為上漲0.3%，其中食品價格下降0.4%。國家統計局指，受部分地區打風、暴雨等極端天氣影響，鮮菜生產和儲運成本增加，價格由上月下降2.3%轉為上漲1.3%；豬肉供給持續增加，價格繼續下跌，跌1.9%，但在儲備豬肉收儲政策支持下，跌幅比上月大幅收窄11.7個百分點。非食品價格由上月持平轉為漲0.5%，其中工業消費品價格漲0.4%，漲幅擴大0.3個百分點；服務價格由上月下降0.1%轉為上漲0.6%。

上月PPI按年漲9%

上月工業生產者出廠價格(PPI)按年漲9%，漲幅比前月擴大0.2個百分點，其中生產資料價格漲12%，漲幅擴大0.2個百分點；生活資料價格漲0.3%，漲幅與上月相同。40個工業行業大類中，價格上漲的有32個，較前月增加2個；下降的8個，減少2個。主要行業中，價格漲幅超過20%的有8個，合計影響PPI上漲約7.5個百分點，超過總漲幅的八成。其中漲幅最高前三個主要行業依次為黑色金屬礦採選業、石油和天然氣開採業、煤炭開採和洗選業等，分別上漲54.6%、48%及45.7%。

按月計，上月PPI漲0.5%，漲幅比上月擴大0.2個百分點，其中生產資料價格上漲0.6%，漲幅擴大0.1個百分點；生活資料價格由上月下降0.2%轉為上漲0.1%。大宗商品保供穩價政策效果顯現，鋼材、有色金屬等行業價格小幅下降，其中黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降0.2%，有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降0.1%。受高溫天氣影響，動力煤需求旺盛，煤炭開採和洗選業價格上漲6.6%，漲幅擴大1.4個百分點。

