北京環球影城｜內地中秋近9千萬人次國內遊 北京環球影城大熱

內地中秋節3日假期昨日結束，文化和旅遊部公布數據顯示，3日中秋假期中，國內旅遊出遊人次達8,815.93萬，按可比口徑恢復至2019年中秋假期的87.2%；國內旅遊收入371.49億元(人民幣，下同)，按可比口徑恢復至2019年中秋假期的78.6%。

內地中秋出遊多數揀周邊遊

「周邊遊」是今年中秋最受歡迎旅遊產品，旅遊服務平台「攜程」數據顯示，截至昨早9時，中秋周邊遊預訂人數佔出遊總人數56%，高於2019年的中秋假期和今年的端午、清明節假期；中秋周邊遊訂單中，與2019年同期相比，酒店訂單量增長逾20%，門票預訂量增近30%，租車訂單量增77%。

北京環球影城帶動中秋樂園熱

在今年中秋假期中開幕的北京環球影城熱度爆錶。旅遊服務平台「馬蜂窩」數據顯示，北京環球影城是今年中秋熱門景點榜首，在樂園類產品訂單中佔超過42%，而且在北京環球影城帶動下，內地掀起主題樂園熱，門票訂單量前30名的景點中，主題樂園佔三分一，排名較前的有上海迪士尼、廣州長隆，以及上海和北京的歡樂谷。旅遊服務平台「同程」數據也顯示，北京環球影城是今年中秋十大熱門周邊遊景區第一名。

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北京景區中秋營收較疫情前增2.1倍

北京的中秋旅遊成績更大有進步，北京文化和旅遊局數據顯示，全市重點監測的202家旅遊景區，今年中秋節假期共接待遊客160.4萬人次，較2019年中秋節增長34.7%；營業收入1.37億元，較2019年中秋節增長2.1倍。旅遊服務平台「去那兒」和馬蜂窩的數據均顯示，北京是今年中秋國內旅遊最熱門目的地。