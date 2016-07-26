內地促「共同富裕」 騰訊再投500億人民幣推動

中國國家主席習近平近日提倡研究促進「共同富裕」，指共同富裕是社會主義的本質要求，亦是中國式現代化的重要特徵，強調要在高質量發展中促進共同富裕。為踐行企業發展使命，繼投入500億元人民幣啟動「可持續社會價值創新」戰略後，騰訊(700)昨晚宣布再增加500億元人民幣資金，啟動「共同富裕專項計劃」，這意味著四個月內，騰訊(700)已連續規劃投入1,000億元人民幣。

有關「共同富裕專項計劃」，據悉會結合騰訊(700)自身的數字和科技能力，在諸如鄉村振興、低收入人羣增收、基層醫療體系完善、教育均衡發展等民生領域提供持續助力，發揮企業在「三次分配」中的主觀能動性，在增進社會福祉、助力共同富裕方面進行持續探索。從用途和方向來看，騰訊(700)今年這兩筆各500億元人民幣資金投入，一個着眼未來，一個立足當下，騰訊(700)亦指，將堅定地支持未來和未知領域探索，協助中國可持續長遠發展。

騰訊(700)現報427港元，跌8.4港元，跌幅1.93%，恒指現報25,350點，跌516點，主板成交1201億港元。

內地近日整頓科網股及教育股，騰訊(700)旗下網遊《王者榮耀》早前曾被內地官媒點名批判「精神鴉片」，其後北京市海淀區人民檢察院再起訴騰訊旗下的微信(WeChat)，指程式內的「青少年模式」侵犯未成年人合法權益。

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