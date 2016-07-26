內地倡整治藝人粉絲圈 《文匯報》點名鏡粉「神徒」

中央網信辦發出通知，提出進一步加強整治「飯圈」現象(即藝人「粉絲」組成的圈子)，包括要求及時清理「飯圈」粉絲互相謾罵、造謠攻擊等有害信息，同時規範應援集資行為，包括禁止網絡綜藝節目設置「花錢買投票」功能，或誘導網民，特別是未成年人士以物質手段為明星投票。

無獨有偶，《文滙報》發布題為《陳欣健贊成必須整治不良追星文化 港星反對盲目花錢捧偶像》的文章，以中央網信辦整治「飯圈」為背景，訪問多名港星探討追星文化，包括曾參與撐警集會的陳欣健、張振朗、吳浩康、敖嘉年及馬國明等，當中陳欣健稱以前的粉絲好乖，「歌迷會都很有組織性，會緊密同唱片公司和電影公司聯繫參與活動，又一起做善事，行徑健康與現在的追星方式大不同」，報道指陳欣健絕對贊成內地打擊不良粉絲文化。

稱「鏡粉破費撐偶像」

此外，《文匯報》又發表題為《「飯圈亂象叢生 不治成禍」》的特稿，講述內地「飯圈」文化的亂象及弊端，文末更將追星文化的討論拉回香港，小題為「香港鏡粉破費撐偶像」，指香港現時亦有瘋狂花錢追星現象，當中人氣男團Mirror在今年5月舉行一連6場演唱會，門票竟被炒至數千元甚至逾10萬元，更點名姜濤收過百萬禮物，「神徒」為Anson Lo慶生斥資10萬元租下尖沙咀五支旗杆附近的巨型廣告位慶生。