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內地傳停批網遊 嚇冧8% 騰訊本月升幅全蒸發
2021-09-10
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內地傳停批網遊 嚇冧8% 騰訊本月升幅全蒸發
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騰訊宣布延遲推出《英雄聯盟》手遊。(資料圖片)

大市喘息半個月後，再迎來監管重拳！騰訊控股(700)、網易(9999)等網絡遊戲企業，以及多個遊戲帳號租售平台、遊戲直播平台，本周三再被中央宣傳部、國家新聞出版署，聯同中央網信辦、文化和旅遊部等部門進行約談。據指當局在約談上宣布暫停審批新網絡遊戲，引發科技股再集體冧市，騰訊單日狂瀉8.5%或44.5元，至480元，為近一個半月來最大單日跌幅，一日內失4,272億元市值，並拖累全月由升轉跌0.3%。

有本地媒體昨引述消息指，當局以加強應付年輕人網絡成癮問題為由，暫停審批新網遊，但未有說明暫停多久，有與會人士指上半年內地審批遊戲「有點進取」，而內地作為全球最大視頻遊戲市場，暫停審批是為減少市場上的新遊戲數目。據悉內地已有逾一個月沒有公布新的遊戲版批號，意味審批或早已暫停。內地對上一次凍結遊戲審批在2018年，當時對小型開發商有大打擊。另外，騰訊亦宣布延遲推出《英雄聯盟》手遊，由原本的下周三延遲至國慶假期後，指是為了創造及保障更好的遊戲體驗，決定增加一輪限量測試。


成港股跌市火車頭 恒指瀉604點
消息拖累恒生科技指數大跑輸，昨狂瀉310點或4.5%，報6,560點。30隻科指成分股中，只有兩股報升，網易瀉11%，嗶哩嗶哩(9626)亦失8.9%，快手(1024)、京東健康(6618)均跌逾6%。阿里巴巴(9988)及京東集團(9618)跌逾半成，美團(3690)則挫逾4%。而騰訊的大瀉亦拖低大市192點，恒生指數全日大跌604點或2.3%，報25,716點，跌穿20天線(處25,785點)，主板成交額1,660億元。


瑞訊憂監管風險 剔出焦點股名單
騰訊負面消息再纏身之際，大行亦漸見審慎。瑞信的亞太區策略報告就更新了區內焦點股份名單，當中以監管風險為由，剔出騰訊。至於仍在名單上的港股有安踏體育(2020)、美團及新鴻基地產(016)。

不過北水未見恐慌，昨港股通連續四日錄淨買額，惟吸資額續收縮，合共吸6.72億元，當中上海港股通佔2.3億元，深圳港股通佔4.42億元。騰訊見大手撈底，滬深港股通合共錄淨買額22.2億元，但美團則走資7.9億元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/內地傳停批網遊-嚇冧8-騰訊本月升幅全蒸發-284224
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