內地國慶黃金周逾5億人次出遊 旅遊收入近4千億

內地國慶7日假期今日結束，文化和旅遊部公布「成績表」，在綜合各地文化和旅遊部門、通訊運營商、網上旅行服務商數據後，測算全國國內旅遊出遊人次達5.15億，按可比口徑較去年同期減少1.5%，恢復至疫前同期的70.1%；國內旅遊收入達3,890.61億元(人民幣，下同)，按年減少4.7%，恢復至疫前同期的59.9%。

疫情反彈 本地周邊遊成主流

文旅部表示，受天氣和局部疫情反彈影響，中長途旅遊需求未能充分釋放，遊客主要集中在省內，本地遊、周邊遊及近郊遊成為主流，而以短時間、近距離、高頻次為特點的「輕旅遊」、「微度假」、「宅酒店」(Staycation)備受遊客青睞。

美團：美術館訂單增近6倍

美團昨日發布《2021年國慶黃金周消費趨勢報告》，亦顯示省內遊是今年出遊首選，全國異地消費使用者僅佔22.4%，本地消費用戶佔77.6%。報告又顯示，總體消費額前十城市依次為上海、北京、深圳、廣州、成都、重慶、杭州、武漢、蘇州、西安，其中武漢按年增速最高，達到61.5%。更特別的是，全國美術館訂單量按年增595.9%，全國博物館訂單量按年增115.5%。

十大新熱門景點則為北京環球度假區、上海前灘太古里、南京金陵小城、三亞後海村、杭州千島湖開元度假村、長沙文和友、深圳燈塔圖書館、西安奧體中心、天津德雲社、成都蔚然花海。

支付寶：海南免稅店消費額較2019年增87%

支付寶國慶消費報告亦在今日出爐，海南離島免稅店消費金額連續兩年上漲，今年更比2019年同期增長87%。全國商超賣場消費金額則較上月增長近40%，其中西安大唐不夜城商圈消費增速最快，其次是太原柳巷、鄭州花園路農業路商圈、武漢吉慶街、合肥罍街、青島金家嶺商圈、北京簋街、長沙坡子街、成都猛追灣市集及重慶科園四路南方花園夜市。