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內地增監管教育機構　港股初段挫逾700點
3 小時前
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內地增監管教育機構　港股初段挫逾700點
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內地進一步加強監管教育機構，港股今日開市進一步下跌至逾700點，失守27,000點。(資料圖片)

內地對教育培訓行業的監管再升級，並計劃禁止學科類培訓機構上市融資，影響港股進一步下跌。恒生指數低開496點，失守27,000點，其後跌幅擴大至逾700點，恒指現報26,610點，跌711點，跌幅2.6%，成交額309億元；國指報9,567點，跌271點。

相關新聞：恒指彈499點 北水未沽完成交本月低

教育股重挫，新東方(9901)及新東方在線(1797)跌逾30%，思考樂教育(1769)一度急跌48%，其後跌幅收窄至四成以內，現挫39.9%，報1.52元。

至於被內地市場監管部門裁定30日內要解除網絡音樂獨家版權的「股王」騰訊(700)，股價跌近4%，現報505，由高位700點，已回落近200點；美團(3690)亦跌逾6%，報256.6元。

海底撈(6862)上半年表現未達管理層預期，股價急挫逾16%，現報34.6元。

(股價隨時變動，以上數據僅供參考，如有遲報或漏報等，本報並不負責。)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/內地增監管教育機構　港股初段挫逾700點-277368
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