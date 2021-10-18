內地天氣｜廣東回暖 為冷空氣來襲「熱身」

中國氣象局旗下中國天氣網報道，內地新一股冷空氣今起影響華北、黃淮等地，氣溫料跌至較常年偏低，其中東北地區及內蒙古中東部氣溫降幅料介乎攝氏4至12度，東北多地的最低氣溫更預計跌破零度，最高氣溫則由15度跌至個位數；北京、天津、河北一帶最高氣溫料由20度以上跌至15度以下。至於南方，預計隨著降雨逐漸增加，大部分地區氣溫較常年同期低，特別是西南地區東部如貴州貴陽，溫度將跌至15度以下。

廣東方面，廣東氣象局微博「廣東天氣」指出，未來3天大部分市縣氣溫將緩慢小幅上升，「為下一股冷空氣的到來預熱」，周四(下月4日)增溫增濕較明顯，「讓大家又有一種返夏的趕腳(感覺)」。

強冷空氣將影響全國

中國天氣網表示，未來一周的後半段將有一股較強冷空氣影響全國，預計周四至日(下月4至7日)，新疆、西北、華北及東北等地氣溫降幅可達10至12度，多地將降雪且局部地區暴雪；江南、華南及西南部分地區則有雨，氣溫料下降6至9度。不過，報道提到，預報時間較遠，屆時民眾需再留意臨近預報。

北京最高氣溫料跌至9度

北京氣象部門預計，受冷空氣影響，明起至周五(下月1至5日)的最高氣溫介乎15至17度，最低氣溫介乎4至8度；周六至下周一(下月6至8日)降溫明顯，預計最高氣溫介乎9至11度，最低氣溫介乎零下2度至0度。