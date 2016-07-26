內地官員：「共同富裕」不搞殺富濟貧 亦防止養懶人

中國國家主任習近平提倡研究促進「共同富裕」，連日來監管不少企業機構，造成中概股的震動。中央財經委員會辦公室分管日常工作副主任韓文秀今日在新聞發布會上表示，「共同富裕」是人民物質生活和精神生活的雙富裕，不是少數人的富裕，過程需要鼓勵人民勤勞或創新致富，亦要鼓勵新型勞動合法經營；可以允許一部分人先富起來，再帶領和幫助其他人致富，但不能搞「殺富濟貧」。他指，中央將創造更公平普惠的條件，亦會把公共服務均等化，防止富利主義和「養懶人」的情況出現。

指中國全面建設小康社會 需要「做大蛋糕」

韓文秀指，中國現時已全面建設小康社會，但要在這個基礎上「做大蛋糕」和「分好蛋糕」，需要大力推動高質量發展，提高城鄉居民收入水平，逐步縮小分配差距，國家需要構建初次分配，再分配和三次分配的協調安排，加大稅收、社保、轉型致富的調節力度，擴大中等收入群體，形成「中間大兩頭小」的感染性分配結構。

他強調，第三次分配是在自願基礎上，不是強制，但國家稅收政策會適當給力，實現改善分配結構的補充作用，又說中國需要由中等收入國家發展成高收入國家，但實現「共同富裕」是在動態當中向前發展的過程，需要估計當中的複雜性，堅持循序漸進推進。

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