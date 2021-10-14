內地寒潮｜北京跌至-0.2度 破52年來同期低溫紀錄

受寒潮影響，北京多地今早最低氣溫跌破攝氏零度，地面、戶外植物及汽車等表面結霜，其中南郊觀象台錄得零下0.2度，打破該氣象站1969年以來10月中旬最低溫紀錄。中國氣象局旗下中國天氣網首席氣象分析師胡嘯表示，北京常年(1991至2020年)下半年首破零度的日子是11月7日，今年顯著偏早。

天津、遼寧瀋陽、山西太原今早亦分別錄得零下0.1度、零下4.9度、零下1.3度，是當地下半年首度跌破冰點。

新一股冷空氣後日來襲

中國天氣網指，華北、黃淮多地今早都出現10月中旬罕見的寒涼，但強冷空氣正趨於結束，大幅降溫範圍明顯縮小，僅中東部大部分地區氣溫持續偏低，南方地區最低氣溫則將出現於明早，江南北部將跌至10度左右。隨著新一股冷空氣後日來襲，全國大部分地區未來一周氣溫仍然偏低，寒冷感最明顯的是長江中下游地區，例如浙江杭州、湖南長沙、江西南昌等地，國慶期間仍然高溫如盛夏，未來一周最高氣溫卻只有15度上下，清晨更得10度左右。

網民創新詞抱怨無秋天

浙江、上海、江蘇等地網民紛紛在微博抱怨，精心準備的秋裝浪費了，「白買了，就離譜！一夜入冬，不給你一天秋天的機會」，亦有網民吐糟，「我連桂花都還沒聞到，還沒看到銀杏黃，就入冬了」、「新聞說，太熱桂花覺得沒到季節，又突然太冷壓回去，總之就是真的沒開」。不過，有上海傳媒報道，當地的桂花已經開始飄香，預計明起陸續綻放。還有網民創作新四字詞「春夏咻冬」，指一年四季逐漸變成一年三季，「秋天不知道跑哪去了，咻的一下來了，又咻的一下走了，來了，又沒完全來」。