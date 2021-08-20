內地小學初中減考試禁排名次 地方落實不力要問責

新學年開學前夕，內地致力減輕小學及初中學生的學習和功課壓力，推出「雙減」政策，今日再進一步公布相關細則，減輕小學及初中學生的考試壓力，措施包括小學一、二年級不進行筆試，其他年級每學期只能有一次期末考試，初中才可適當安排一次期中考試；考試結果要用4至5個等級評分，不能排名、公布和在家長群組中傳播，只能以適當方式告知學生和家長，更不能用考試結果來為學生分班、排座、「貼標籤」。

出題不准超出教學進度

繼中共中央辦公廳、國務院辦公廳上月24公布《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》(即「雙減」)後，教育部今日公布《關於加強義務教育學校考試管理的通知》，要求學校和班級不得搞周考、月考等，亦不得以測驗、限時練習等名義變相考試，惟初中畢業年級可在下學期完成課程教學後，進行1至2次模擬考試。考試題目也有新準則，包括「不得超越國家課程標準和學校教學進度」，不得出偏題、怪題，並要減少機械性、記憶性試題等，要注重考查學生的基礎知識、基本技能和教學目標達成情況，注重增加綜合性、開放性、應用型、探究性試題比例。

為了促進學生身心健康

教育部基礎教育司司長呂玉剛指，《通知》目的是貫徹中央的「雙減」政策，促進學生身心健康發展，並有效破解目前義務教育學校考試方面的突出問題，包括次數多、難度大、質素不高、結果運用不當等。他又強調，校方不得以任何名義設「重點班」，切實做到師資均衡配置，且不得隨意增減課時、改變難度、調整進度，亦不得利用課後服務時間講新課、變相補課等，並重申要杜絕重複、懲罰性功課，以及嚴禁要求或變相要求家長做功課、檢查和批改功課等。

每月通報兩次雙減進度

教育部教育督導局一級巡視員胡延品則表示，「雙減」是今年教育督導工作的「一號工程」，各地須每月15日及30日前上報雙減落實情況，再由教育督導局每月兩次通報各省相關進度，以督促各地加強工作力度。他強調，要推動雙減政策全面落地，令學生過重的功課和校外培訓負擔、家庭校外培訓支出和家長相應精力負擔，在1年內有效減輕、3年內顯著減輕，若有地方進度落後，將會被要求定向調度，調度後仍未改善，將約談相關地區負責人；約談後仍未有進步或工作不力，造成嚴重不良影響，將由教育部掛牌督辦，而經過以上三步仍然工作不力的相關負責人，將被追究責任。

此外，國務院督導委員會辦公室將設立「曝光台」，對該落實、能落實而不落實的工作，或者經過多次通報仍未全面整改的典型問題，直接在媒體曝光，並依規啟動問責程序。

老師減負 家長增負

另外，胡延品提到，國務院督導委員會辦公室曾在6月就「五項管理」(中小學生手機、睡眠、讀物、作業、體質管理)，於30個省區市及新疆生產建設兵團進行實地核查(廣東省因有新冠疫情無核查)，訪問了2,200多人，收回4.5萬多份問卷，結果發現有三大問題，其一是「政府部署落實不到位」，部分政府無解讀政策或無建立部門聯動機制，只得教育部門「唱獨角戲」；其二是「學校落實不到位」，包括38%中小學生就寢時間遲於規定要求，67%中小學生睡眠時間不達標，22%小學一二年級有書面家庭功課，17%中小學生書面功課量超標等；其三是「家校協同不到位」，家長擔心子女「輸在起跑線上」，除學校功課外，還額外要子女做作業，結果是「老師減負、家長增負」，另有少數家長不履行監護責任，將管理子女的責任全部推給學校。