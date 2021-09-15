內地惠港青5年供萬個實習名額 另供2萬交流名額包括走入鄉村

香港青年聯會、民政事務局、中華全國青年聯合會秘書處及中聯辦青年工作部今日共同舉辦「中央惠港青年措施宣講會」。在會上，中華全國青年聯合會在中央支持下推出8項措施，包括在5年內向香港青年提供1萬個內地實習職位，職位包括國家機關、央企及中央金融單位等。另外，全國青聯在5年內會為14歲至35歲的青少年，提供2萬個到內地交流的名額，範疇包括走入內地學校、社區及鄉村等。

設獎學金 準則須熱愛祖國具正確政治立場

其他措施包括設立獎學金，每年頒授給20名優秀港籍大學生，準則包括熱愛祖國、擁護「一國兩制」及《基本法》，具備正確政治思想及立場，以及在創科、社會治理等有優秀成績等；其他獎項如「全國向上向善好青年」、「鍾南山青年科技創新獎」也開放予香港青年申請。另外，全國青聯會建立粵港大灣區青年服務基地，開通港澳青年熱線協助解決他們在內地學習、工作及生活等問題。

中聯辦張志華：措施是中央送大禮包

中聯辦青年工作部部長張志華致辭時，形容措施是中央送大禮包，充分體現中央對港青的關心及支持，呼籲港青要胸懷中國夢，又提到早前中央派員來港，講解「十四五」規劃對香港的定位及戰略考慮，強調香港青年要把握國家發展的要求，增強做中國人的底氣，與中國同成長，共享紅包。

民政事務局局長徐英偉致辭指，感謝中央對特區支持，提到「十四五」規劃下，本港未來在體育發展，專業化及產業化會有長遠發展，為很多青年人提供不少發展機會。他又交代，特區政府今年一月推出了「大灣區青年就業計劃」，提供2,000個名額，當中約700個專為創科職位而設，截至7月中已有超過380間企業提供約2,900個職位空缺，超過420名青年人已入職。

8項惠港青年措施

⚫《香港青年內地實習計劃》：5年內為港青提供一萬個實習職位

⚫《香港青少年內地交流計劃》：5年內為14至35歲港青，提供2萬個內地交流機會

⚫「千校萬崗」香港青年專項計劃：5年內為香港青年提供1萬個就業機會

⚫拓寬「挑戰杯」香港青年參與通道，拓寬全國大學生課外學術科技作品競賽「挑戰杯」的香港青年參與通道；開放中國青年晶片科技創新大賽「逐夢杯」香港青年參與通道

⚫「創青春」中國青年創新創業項目支持香港專項：5年內支持不少於100個港青創業項目

⚫在全國性青年科創賽事中優化拓闊香港賽道

⚫開放鍾南山青年科技創新獎香港青年申請通道、開放申請「中國電信獎學金」，每年評選20名香港大學生、開放全國向上向善好青年香港青申請通道

⚫建設粵港澳大灣區青年服務陣地，為青年提供諮詢服務，包括開通12355港澳青年服務熱線，設深港澳青年實體服務「大灣區青年家園」，編訂《粵港澳大區資訊通》手冊