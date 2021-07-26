內地打風｜「煙花」浙江平湖再登陸 山東青島掀十幾米巨浪

昨日中午在浙江舟山普陀區登陸的颱風「煙花」，在舟山島逗留5小時才移出杭州灣，在杭州灣又以龜速前進，今早減弱為強烈熱帶風暴後，終在9時50分於浙江嘉興平湖市再次登陸。煙花持續緩慢往西北方向移動，截至今午5時已進入江蘇吳江縣，強度再減弱為熱帶風暴。中央氣象台預計，煙花繼續以較慢速度朝西北方向移動，周三轉朝東北方移向山東，周五移入黃海。

受煙花影響，浙江、上海、江蘇、安徽等地持續暴雨，外圍環流今早還為山東黃島、日照、臨沂等地帶來雨水。山東青島昨日午後風勢已經增強，沿岸出現十多米高巨浪，岸邊馬路水浸，有私家車遭巨浪襲擊後拋錨。

江蘇氣象局今早發出重要天氣提示，指煙花或在江蘇周邊及境內停留約4天，大部分地區預計有100至250毫米雨量，局部地區多達300毫米，最大陣風可達11級，江河湖面風力12級，沿岸風力10至11級、陣風12至14級，呼籲市民做好防範。江蘇水利廳則發布太浦河洪水橙色預警，指大浦河平望站水位已超出警戒水位0.43米，且預測會繼續上漲，各級政府和相關部門要做好防汛工作。

上海金山區海水倒灌

浙江寧波餘姚市雨勢強勁，上周二至今早7時，平均雨量408毫米，其中大嵐鎮丁家畈雨量截至今午2時達982毫米，打破登陸浙江颱風雨量紀錄。餘姚多處嚴重水浸，有居民在微博上載照片和短片求救。舟山雨勢未歇，定海區白泉鎮繁強村河水倒灌，水深及膝。上海金山區則海水倒灌，6個小區積水，多處內河水位亦打破最高紀錄。