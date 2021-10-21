內地料今冬有拉尼娜現象 氣溫或較常年偏低

今個冬天真係會凍？國家氣候中心近日表示，今年7月以來，赤道中、東太平洋海溫持續下降，預計今個月進入「拉尼娜」狀態，並在冬季形成一次弱到中等強度的拉尼娜事件，而由於2020至2021年秋冬季曾出現拉尼娜事件，故今年將是「雙拉尼娜年」。

對於內地來說，在多數拉尼娜事件達到盛期的冬季，冷空氣活動比常年更加頻繁，而且偏強，內地中、東部大部分地區氣溫較大機會比常年同期低，南方地區的水汽條件則明顯較常年同期差，不利於形成降水。

拉尼娜年氣溫亦會偏高

不過，內地氣象部門分析1951年以來15次拉尼娜事件後發現，有10個「拉尼娜年」的冬季氣溫都偏低、5個拉尼娜年的冬季氣溫偏高，即不一定每個拉尼娜年的冬季平均氣溫都偏低，但出現拉尼娜事件後，內地冬季偏冷的機率確實更大，約是偏暖的兩倍，而且「偏冷」不等於「冷冬」，因為「偏冷」、「偏暖」只是相對平均狀況而言，「冷冬」、「暖冬」都有嚴格標準，

國務院：確保東北供暖

此外，在全球變暖的背景下，影響內地冬季氣候的因素更加複雜，除了拉尼娜事件外，還有北極海冰融化、歐亞積雪變化，以及其他海域的海溫異常等。

國務院總理李克強上周三主持召開的國務院常務會議提到，根據預測，今年冬季北方等地區氣溫較常年同期偏低，甚至可能出現極端天氣，故要確保冬季北方地區特別是東北供暖，全力保障供暖用煤生產和運輸，依法打擊煤炭市場炒作。

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