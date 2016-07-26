內地新學年禁小一小二筆試 中小學不可設重點班

內地教育部推出多項新措施，進一步落實「雙減」政策，包括內地大部分地區中小學、幼稚園將於新學年開始，禁止小學一、二年級進行筆試、中小學不得設立重點班。

除初中外 其他考試不具甄別選拔功能

按教育部公布的《加強學校考試管理通知》，規定小學一、二年級不進行筆試，其他年級每學期舉行一次期末試，初中可以有期中試；除初中的學業水平考試外，其他考試不能具有甄別選拔功能，所有考試結果不應公開或用作排名，亦不得按考試結果調整學生的分班或座位，造成標籤效果。

不得利用課後時間講新課

此外，校方不得設置重點班或隨意增減課時，並嚴禁給家長佈置作業或要求家長檢查、批改作業，亦不得要求學生自批自改作業。至於學校的課後服務，要為學生答疑輔導、指導完成作業，不得利用課後時間講新課，校方應安排教師「彈性上下班」，對參加課後服務的教師給予補助，課後服務可以聘任退休教師、社會專業人員或志願者參與。

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