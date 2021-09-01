內地新規監管補習教材內容 須體現正確政治與價值觀

內地免費教育階段(小學至初中)「雙減」政策(減輕功課及校外培訓負擔)落地後，教育部等部門進一步加強規範校外培訓收費和教材內容。教育部今日公布《中小學生校外培訓材料管理辦法(試行)》(下稱《辦法》)，強調校外培訓教材份量和難度都要適宜，又列出12條「負面清單」，要求教材內容堅持體現正確的政治方向和價值導向。編寫教材人員更須從事教育相關工作最少3年，兼且政治立場堅定，擁護中共領導和中國特色社會主義制度，並具正確世界觀、人生觀、價值觀，無失德、失信、違紀、違法等不良記錄。

12條負面清單分別是：

1. 醜化黨和國家形象，或者詆毀、污蔑黨和國家領導人、英雄模範，或者歪曲黨的歷史、中華人民共和國歷史、人民軍隊歷史；

2. 污蔑攻擊中國共產黨領導、中國特色社會主義制度，違背社會主義核心價值觀；

3. 損害國家統一、主權和領土完整；

4. 損害國家榮譽和利益，有反華、辱華、醜華等內容；

5. 煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結，侵犯民族風俗習慣；

6. 宣揚宗教教理、教義、教規以及邪教、封建迷信思想等；

7. 含有暴力、恐怖、賭博、毒品、性侵害、淫穢、教唆犯罪等內容；

8. 不符合知識產權保護等國家法律、行政法規；

9. 植入商業廣告或者變相的商業廣告；

10. 超出相應的國家課程標準；

11. 含有誤導中小學生產生不良行為的內容；

12. 存在其他違法違規情形。

須交教育部門審核

《辦法》同時要求，校外培訓教材須進行內部及外部審核，內部審核由校外培訓機構負責，外部審核由各地教育行政部門負責，審核團隊應符合編寫教材人員要求，並須具較高政策理論水平和較豐富的相關教育或培訓經驗。

制定補習收費標準

國家發改委、教育部及市場監管總局則聯合發布《關於加強義務教育階段學科類校外培訓收費監管的通知》(下稱《通知》)，強調要堅決遏制培訓機構過度逐利行為，將降費減負目標落到實處。《通知》要求地方政府根據當地經濟發展水平、學生家庭承受能力等因素，制定線上、線下學科類校外培訓基準收費標準和浮動幅度，上浮不得超過10%，下浮不限。《通知》提到，收費主要可按10人以下、10至35人及35人以上3種班型來制定，各地可按實際情況調節；標準課程時長則為線上30分鐘、線下45分鐘。

收支要上報監管部門

《通知》還要求，培訓機構人員平均薪酬水平應正常合理，不得明顯高於統計部門公布的當地教育行業城鎮非私營單位就業人員平均薪酬，宣傳費則需按不超過學科類校外培訓銷售收入的3%據實核算。各地政府更要督促培訓機構按規定透過網站、收費場所、網上應用程式、公開媒體等途徑，將學科類校外培訓內容、培訓時長、收費標準、教師資質等資料提前向社會公開；並要將招生簡介、收費標準、教師資質等資料，連同上一年度收入、成本、利潤，以及關聯交易、政策執行等情況，於每年6月底前分別報送給當地教育、發展改革和市場監管部門。