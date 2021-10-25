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內地水災致菜價普遍漲1倍 網民揶揄「窮得只能吃肉」
1 小時前
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菜比肉貴菜價打邊爐水災
內地水災致菜價普遍漲1倍 網民揶揄「窮得只能吃肉」
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內地網民在網上吐糟「肉比菜貴」，而且菠菜特別貴。(互聯網)

香港不少街坊近期應該都發現到街市菜價上漲，內地一些網民更發現菠菜價已超過豬肉價，慨嘆「菜比肉貴」，有人就開玩笑稱「窮得只能吃肉」。《廣州日報》記者則在海珠區一個農貿市場訪問街坊，有阿伯表示，「一根絲瓜7元(人民幣，下同)，一把四季豆5元，兩斤多葉菜17元，這一餐蔬菜花了近30元」，本來想多買一些，但格價後還是算了。

業界：與水災及入秋後降溫快有關

報道指，在同區沙園西華市場，不少蔬菜價格比國慶假期前貴了1倍，平時生菜、通菜只需2元左右就有一斤，但現在要4元，而且相對青瓜、菜心6.5元一斤來說已經算便宜。該市場相關負責人表示，最近肉價、海鮮價格都非常穩定，唯獨蔬菜價格上漲，「這跟汛情、季節等因素相關」，因為今年秋季降溫快，低溫導致部分地區蔬菜生長緩慢，部分地區就因為有汛情而蔬菜減產及物流運輸受阻。

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有人用「豬肉白菜燉粉條」的材料比例，揶揄目前的物價。(互聯網)

天涼打邊爐令白蘿蔔及葉菜需求增加

報道又引述當地一家超市的採購主任稱，瓜類和葉類蔬菜本月中開始上漲，「一天一個價」，其中最貴的是菠菜，入貨價平時只需6、7元一斤，現時超過10元，白蘿蔔如今入貨價約3元一斤，比之前漲2至3倍，而菜心、生菜、油麥菜、青瓜、絲瓜、苦瓜等，入貨價都差不多「翻了一番」。該採購主任表示，除了秋冬蔬菜生長慢令供應減少之外，降溫時街坊紛紛打邊爐，對白蘿蔔和葉菜需求增加，也是菜價貴的原因。

北京山東等地市場蔬菜也漲價

北京、山東等北方地區的菜價也跟南方差不多貴。官媒「中國新聞網」報道，北京西城區某菜市場的小菠菜15元一斤，西蘭花10元一斤，青蒜、旱黃瓜(青瓜)8元一斤；同區一家超市的莧菜、通菜13.98元一斤，水菠菜11.98元一斤，小白菜8.98元一斤，香芹7.98元一斤。山東膠州則有居民反映，「最近買的扁豆七八塊(元)一斤，菠菜六七塊一斤，原來(原本)扁豆才賣三四塊，菠菜賣兩三塊」。

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今年7月河北石家莊一間超市的物價，青瓜最平一斤2.99元人民幣。(互聯網)

官方數據：豬肉批發價每斤約9.9元

北京新冠肺炎防控工作記者會今日提到當地蔬菜供應時，指本月1至25日蔬菜平均批發價比上月同期上漲39.8%，綜合零售價漲20.4%，部分葉菜、鮮嫩蔬菜上漲幅度更大，超過50%。另根據農業農村部全國農產品批發市場價格資訊系統監測，本月15至22日，豬肉批發價格為每公斤19.73元，即每斤約9.9元。

冬季新菜11月中上市 料菜價回落不明顯

報道引述中國蔬菜流通協會常務副會長陳明均表示，今輪菜價上漲主要受河南、山東、河北、山西等地早前水災影響，其中山東、河南、河北是內地蔬菜主產區。北京新發地農產品批發市場統計部負責人劉通則指出，北方蔬菜被浸後，商戶要到全國各地去收菜，從而將其他地區的菜價拉高，導致菜價上漲成為普遍現象，而受較大影響的是鮮嫩蔬菜，耐儲蔬菜價格基本上保持穩定。

劉通預計，秋季蔬菜供應仍然緊張，而冬季蔬菜一般在11月中左右上市，到時蔬菜供應緊張情況可能有所緩解，但整體菜價回落不會太明顯。

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廣東一家超市近日的菜價，價格以斤計。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/內地水災致菜價普遍漲1倍-網民揶揄「窮得只能吃肉」-290272
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