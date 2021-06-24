人造色素｜內地潮興「泰綠檸茶」 望落清新 飲多恐有害

今個夏天，內地忽然興起青青綠綠看起來非常清新的「泰綠」檸檬茶，即是以「泰式綠色茶底」配上即場與冰塊一起「暴打」出香味和汁液的青檸。深圳《晶報》報道，這款泰綠檸茶在當地各品牌茶飲店售13元(人民幣，下同)至20元不等，價格親民，而在較為知名的「王檸」、「鄰里」等茶飲店，單是這款檸茶的銷量就高達每月4,000杯。一些顧客表示，看到微信公眾號文章的推薦就「很想打卡品嚐」。一些顧客就認為，這款檸茶除了顏色特別，味道與普通檸茶無太大分別，但會在口腔留下一股難以消散的綠色，而且令人覺得喉嚨像被火灼或乾澀，直言以後不會再喝。

報道指，該報記者在外賣平台分別購買「鄰里」、「喜歡檸」、「泰贊」的泰綠檸茶，再將其送至檢測機構檢驗是否含有人造色素「檸檬黃」、「日落黃」、「亮藍」，結果發現，3杯都含有不得在茶飲中添加的日落黃。

深圳抽驗20杯 15杯都非法添加人造色素

深圳市市場監督管理局隨後展開調查，隨機抽驗「喜茶」、「喜歡檸」等20家茶飲店售賣的泰綠檸茶，結果發現15家都有違法添加日落黃，其餘5家亦都有添加色素，但符合相關標準。深圳市監局已對涉事15家茶飲店立案調查，完成調查後將按食品安全法作出處罰。根據內地食品安全法，生產經營超範圍、超限量使用食品添加劑的食品，將被沒收違法所得及相關製作原料和工具，並按貨值處以最高20倍罰款；案情嚴重者將被釘牌。

深圳市監局提醒，不要一味追求顏色過於鮮艷或與實際顏色差異過大的產品，長期或一次過大量食用含過量色素的食物，可引致過敏、腹瀉等，嚴重者會在體內積聚，傷害肝、腎。