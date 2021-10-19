內地煤價飆漲 內蒙居民：活了50年從未見每噸要過千

內地煤炭價格高漲，影響電力供應及冬季取暖。湖北《楚天都市報．極目新聞》報道，內蒙古、甘肅等地今年冬季取暖用煤價格比去年同期貴一倍，其中內蒙巴彥淖爾市煤價最高達到去年同期的3倍。

煤礦指出廠價最平都超過1000元

報道引述巴彥淖爾一名居民指出，近日剛買了4噸取暖用煤，每噸2,000元(人民幣，下同)，「去年一樣的煤是一噸800塊，品質差一點的600塊每噸。我50歲了，之前從沒見煤價漲至1,000元以上」。

當地一個煤站的老闆則表示，9月煤炭入貨價每噸八百多元，對居民賣900元，但本月從鄂爾多斯批發的煤炭，價格已漲至每噸1,900多元，「進價太高，老鄉肯定接受不了。這個月我就沒賣了」。鄂爾多斯一個煤礦的工作人員就透露，目前煤炭出廠價最便宜每噸都超過1,000元，好一些的要千六、千七元。

甘肅方面，報道引述張掖市一名姓邱的士司機指，當地煤價大漲，許多乘客都在議論，自己老家每年都買煤炭取暖，去年一噸只需600元，今年同品質的漲至1,200元，「質量好一點的煤，去年1,000元一噸，今年需要1,800元甚至更高」。

甘肅鄉鎮冬季燒煤開支增逾1倍

定西市渭源縣某鄉鎮政府姓康工作人員也表示，當地不少老百姓反映煤價漲幅大，「煤價從今年8月就在漲了，不過近段時間漲幅最大，往年一斤煤只需要5毛錢左右，現在一斤煤漲到了一塊二左右」，又稱早前一噸煤1,000元，目前已漲至2,400元。

康先生指出，一個普通家庭整個冬季一般至少需要1.5噸煤，以往相關開支僅1,500元，現在卻要3,600元，「這對當地農村居民來說確實是不小的開支。我們這裡冬天比較冷，現在還只是10月中旬，就已經下了3場雪了，氣溫在零度以下，當地人大多都靠燒煤取暖」。

國家發改委強調會遏抑煤價

國家發改委昨強調，會充分運用《價格法》規定的一切必要手段，干預顯著上漲的煤炭價格，促進煤炭價格回歸合理區間，促進煤炭市場回歸理性，確保能源安全穩定供應，確保人民群眾溫暖過冬。

產煤大市榆林推煤炭限價措施

產煤大市陝西榆林市昨亦舉行煤炭保供專題會議，推出煤炭限價措施，即日對轄區內煤炭銷售價格，從現有市場價格基礎每噸下調100元，同時對保供續簽的四季度保供中長期合約價格作出限定，要求民營煤礦、國有煤礦的保供長協價格，上限分別為每噸1,500元及1,200元。

礦山安監局多項措施增加煤炭產量

另外，國家礦山安監局為推進今冬明春煤礦安全保供，在保障安全前提下「特殊時期特事特辦」，嚴格審查976處具增產潛力的煤礦之餘，簡化核增程序，壓縮審核時間，目前已篩選出153處煤礦列入應急保供名單，每年可增產2.2億噸，預計今年第四季可增加煤炭產量5,500萬噸。該局同時積極推動手續不全煤礦補辦手續、盡快投產，其中內蒙47處煤礦料每年可釋放產能1.15億噸。

該局又表示，將加強對重點保供煤礦的指導，派專家提供「一對一」上門安全服務，以及時發現並解決問題和隱患，而對因事故或重大隱患停產整改的煤礦，不搞「一刀切」式停產，會在在嚴格執法的同時，明確專人指導，督促依法依規整改，及時辦理復產手續。

相關新聞：

內地煤價飆漲 內蒙居民：活了50年從未見每噸要過千