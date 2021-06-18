內地生豬價格繼續跌 政府準備收豬托市

內地生豬價格繼續下跌。官媒「人民網」報道，據國家發改委監測，上周一至五(21至25日)反映生豬生產盈虧情況的全國平均豬糧比價為4.9：1，進入「過度下跌一級預警」區間(低於5：1)，中央和地方政府將按《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》，啟動豬肉儲備收儲工作。

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豬糧比價是以國家發改委監測統計的每周生豬出(養殖)場價格，與全國主要批發市場二等粟米平均批發價格相比的數值。《預案》將「生豬價格過度下跌預警」按豬糧比價分為三個等級：低於6：1為三級；連續3周處於5：1至6：1為二級；低於5：1為一級。一級時會啟動「臨時儲備收儲」，由政府收生豬「托市」，二級時亦會視情況啟動。

料本周觸底反彈

另據國家發改委今日公布的數據，本周豬糧比價為4.34：1，按目前價格及成本推算，未來生豬養殖平均每隻虧損804.38元人民幣。不過，國家發改委預計，隨著豬價持續大跌，養殖單位抗價情緒升溫，本周北方低價區將觸底反彈，隨後帶動華中、西南、華南等地豬價強勢上漲。國家發改委又指，目前養殖端惜售，屠宰企業則增加入貨量，預計短期內豬價可能繼續反彈回升，生豬養殖虧損程度或減輕。



微博網民反應：

小****咪：因為豬肉漲價而漲價的商家也沒見降價

林***1：大漲大跌，要麼傷農，要麼傷購買人

一*****遲：為甚麼食堂的豬肉(價格)不降反升

楊**民：去年一盤尖椒肉絲漲了15元(人民幣)，現在便宜了還不降價

微******眼：我們這豬肉沒降價呀

底******魚：珠海這裡降了好多

粗******哈：座標河北豬肉12(元人民幣/斤)

漫****瑞：成都，前兩天9塊(人民幣/斤)，這兩天漲12(元人民幣/斤)了

山******8：青島平度前幾天最低價8.5(元人民幣/斤)，現在15(元人民幣/斤)了

玳**貓：香港極貴！